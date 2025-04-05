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        Tekirdağ'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:15 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:20
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        Tekirdağ'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre M.G, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak’taki aile apartmanında abisinin eşi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, belinden çıkardığı tabancayla yengesi ve yeğenlerine ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Melike Garip ve Ferdi Garip'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı Emine Bahar Tunalı ise kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Şüpheli M.G. suç aleti silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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