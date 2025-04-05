Tekirdağ'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre M.G, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak’taki aile apartmanında abisinin eşi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, belinden çıkardığı tabancayla yengesi ve yeğenlerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Melike Garip ve Ferdi Garip'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Emine Bahar Tunalı ise kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Şüpheli M.G. suç aleti silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.