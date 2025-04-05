Tekirdağ'da elinde torpil patlayan çocuk yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elinde torpil patlayan çocuk yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elinde torpil patlayan çocuk yaralandı.
Kemalettin Mahallesi Pazarcık Sokak'ta K.S. (13), elindeki torpilleri ateşledi. Torpillerin patlamasının ardından çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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