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        Tekirdağ'da elinde torpil patlayan çocuk yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elinde torpil patlayan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 05.04.2025 - 23:06
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        Tekirdağ'da elinde torpil patlayan çocuk yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elinde torpil patlayan çocuk yaralandı.

        Kemalettin Mahallesi Pazarcık Sokak'ta K.S. (13), elindeki torpilleri ateşledi. Torpillerin patlamasının ardından çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan çocuk ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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