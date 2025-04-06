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        Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:27
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        Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda, 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi.

        İş yeri sahibi A.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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