Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi.
İş yeri sahibi A.K. gözaltına alındı.
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