Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, 15 milyon 960 bin makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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