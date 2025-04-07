Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan bir olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen, 410 farklı suçtan arama kaydı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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