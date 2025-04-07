Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan bir olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen, 410 farklı suçtan arama kaydı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Ekipler, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 yıldır aranan A.P'yi yakaladı.
Tekirdağ'a getirilen şüpheli adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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