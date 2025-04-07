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        Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

        Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:12
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        Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
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        Tekirdağ'da 410 farklı suçtan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan bir olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen, 410 farklı suçtan arama kaydı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Ekipler, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 yıldır aranan A.P'yi yakaladı.

        Tekirdağ'a getirilen şüpheli adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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