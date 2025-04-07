Tekirdağ'da oto çekicinin arkasında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, araç dışına yolcu bindirmek ve ilgili maddeler gereğince 9 bin 456 lira para cezası uygulandı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, aracı ve sürücüsü Y.D'yi tespit etti.

Tekirdağ'da oto çekicinin arka kısmında bir kişiyi taşıyan sürücüye 9 bin 456 lira ceza kesildi.

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