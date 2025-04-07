Tekirdağ'da oto çekicinin arkasında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi
Tekirdağ'da oto çekicinin arka kısmında bir kişiyi taşıyan sürücüye 9 bin 456 lira ceza kesildi.
Tekirdağ'da oto çekicinin arka kısmında bir kişiyi taşıyan sürücüye 9 bin 456 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesi Karaağaç-Bahçeağıl yolunda seyreden oto çekicinin araç yükleme bölümünde bir kişinin taşındığı anı içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, aracı ve sürücüsü Y.D'yi tespit etti.
Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, araç dışına yolcu bindirmek ve ilgili maddeler gereğince 9 bin 456 lira para cezası uygulandı.
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