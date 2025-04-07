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        Tekirdağ'da oto çekicinin arkasında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi

        Tekirdağ'da oto çekicinin arka kısmında bir kişiyi taşıyan sürücüye 9 bin 456 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 21:28 Güncelleme: 07.04.2025 - 21:28
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        Tekirdağ'da oto çekicinin arkasında yolcu taşıyan sürücüye ceza kesildi
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        Tekirdağ'da oto çekicinin arka kısmında bir kişiyi taşıyan sürücüye 9 bin 456 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesi Karaağaç-Bahçeağıl yolunda seyreden oto çekicinin araç yükleme bölümünde bir kişinin taşındığı anı içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Görüntüleri inceleyen ekipler, aracı ve sürücüsü Y.D'yi tespit etti.

        Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, araç dışına yolcu bindirmek ve ilgili maddeler gereğince 9 bin 456 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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