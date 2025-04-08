Tekirdağ'da kanser ve otizm semineri düzenlendi

Metiner, kanserde erken teşhisin önemini ve tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, otizmli bireylerin toplumla uyum içinde yaşayabilmesi için erken tanı ve aile desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Şube Sorumlusu Pınar Pamir Metiner, hem kanser hastalığında erken teşhisin önemi ve otizm hakkında kadınları bilgilendirdi.

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