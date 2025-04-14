Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, ruhsatsız tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine T.Ş'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Ergene ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde şüphe üzerine T.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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