Hastalıktan ari Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'a kaçak yollarla kente 27 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 105 bin lira ceza verildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseilyas Mahallesi'ndeki işletmede büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" bölgeye kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

El konulan 24 büyükbaş kesilerek imha edildi.

Şüpheli S.T'ye 105 bin lira idari ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahip olduğu anımsatıldı.

Bu nedenle, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları ve menşei belli olmayan hayvanları gören, duyan bu hayvanları kestirmeye getiren ve bu hayvanları kesen vatandaşlarımız da yasal olarak sorumluluk altındadır. Uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda lütfen jandarma ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizi arayın."