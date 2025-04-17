Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da, jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da, jandarma denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 10 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.