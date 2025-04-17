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        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi

        Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Namık Kemal Evi ile Rakoczi Müzesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:42
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        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi
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        Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Namık Kemal Evi ile Rakoczi Müzesi'ni gezdi.

        Turizm Haftası dolayısıyla NKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerine yönelik program düzenlendi.

        Öğrenciler ilk olarak Türk edebiyatının "Vatan şairi" Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

        Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, öğrencilere Namık Kemal ve eserleri hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezen öğrenciler, eserleri inceledi.

        Ardından öğrenciler, Rakoczi Müzesine geçerek, müze müdürü Ali Kabul'den Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi ve müze hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerden Tuna Erim, AA muhabirine, müzeleri gezerek, şehrin kültürü ve tarihi hakkında bilgilendiklerini söyledi.

        Kentin çok önemli tarihi değerleri olduğunu belirten Erim, "Tekirdağ hakkında, burada yaşamış medeniyetler hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Turizm öğrencisi olarak bu tür geziler bizi sevindiriyor. Hem gezi hem de bilgilenmek için bu tür etkinlikler faydalı oluyor." dedi.

        Öğrencilerden Tarık Kapucu da gezdikleri yerlerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu dile getirdi.

        Bu tür önemli müzeleri herkesin gezmesi gerektiğini ifade eden Kapucu, "Herkesin bu değerlerin farkında olması gerekiyor. Müzelerdeki yetkililer bizi çok güzel karşıladı, çok güzel bilgiler verdiler. Bizim için verimli bir gezi oldu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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