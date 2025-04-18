Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy çiftçileri ziyaret etti

Zirai don zararıyla ilgili inceleme yapan Aksoy, üreticilere konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Aksoy, tarlalarda ve seralarda üretim sürecine dair değerlendirmelerde bulunarak, çiftçilerle sohbet etti.

Mahallede kiraz üreticilerini ziyaret eden Aksoy, daha sonra sebze yetiştirilen seraları gezdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticileri ziyaret etti.

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