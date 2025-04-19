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        Tekirdağ'da av yasağı süresince halkın balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor

        Av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından, Tekirdağ'da halkın taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:35
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        Tekirdağ'da av yasağı süresince halkın balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor
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        Av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından, Tekirdağ'da halkın taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor.

        Yasağın dışında kalan küçük tekneler, Marmara Denizi'ne taze balık için açılmaya devam ediyor.

        Kentte tezgahları, küçük teknelerle avlanan taze balıklar süslüyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin avlanmaya devam ettiğini söyledi.

        Av yasağı süresince tezgahların balık ihtiyacını küçük tekne balıkçılarının karşılayacağını aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçılar sezona palamutla başladı. Karadeniz'de bol palamut olduğu için Tekirdağlı balıkçılar bir süre orada avlandı. Palamutla 1-2 ay balıkçının yüzü güldü. Sonra balıkçılar kente döndü ama Marmara'da umduğunu bulamayınca ve müsilaj nedeniyle sezonu erken kapattı." dedi.

        Balıkçı Behiç Karacı da av yasağıyla bütün balıkçılara avlanmanın yasak olacağı algısının yanlış olduğunu dile getirdi.

        Tezgahlarda her zaman günlük, taze balık olduğunu ifade eden Karacı, "Küçük tekneler, küçük ağlarla istavrit, hamsi, sardalya, çupra, mezgit, barbun gibi çeşitleri yakalamaya devam ediyor. Çeşitlilik devam ediyor ama elbette miktarda azalma oldu. Büyük tekne bir gecede 100 kasa balık yakalarken küçük tekne 10 kasa getiriyor. Bu da fiyatlara biraz yansıdı." diye konuştu.

        Vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini anlatan Karacı, Marmara'da bölge bölge ortaya çıkan müsilajın avlanmayı zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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