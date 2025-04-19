Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilinde 238 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilinde 238 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 238 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 180 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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