Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Usta ve Soytürk, makamda bir süre görüştü.

        Ziyarette Usta'ya, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar eşlik etti.

        -Üreticilere bilgilendirme yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

        Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

        Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

        -İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaret

        Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

        Ceylan ve Yeniyol, bir süre sohbet etti.

        Ziyarette Ceylan'a, Tekirdağ İl Başkanı Muhammet Enes Altınyüzük eşlik etti.

        Yeniyol, ziyaret için Ceylan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu

        Benzer Haberler

        Plakası kapalı gezen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü bekçilere yakalandı
        Plakası kapalı gezen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü bekçilere yakalandı
        Doç. Dr. Doğan: Sahte içki zehirlenmelerinde ölüm oranının azaltılması erke...
        Doç. Dr. Doğan: Sahte içki zehirlenmelerinde ölüm oranının azaltılması erke...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da "Mahur Fasıl" konseri düzenlendi
        Tekirdağ'da "Mahur Fasıl" konseri düzenlendi
        Kazaya karışan alkollü sürücünün savunması: "Hastamız vardı, biraz acil har...
        Kazaya karışan alkollü sürücünün savunması: "Hastamız vardı, biraz acil har...
        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı
        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı