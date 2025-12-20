Tekirdağ'da "Mahur Fasıl" konseri düzenlendi
Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosunca "Mahur Fasıl" konseri düzenlendi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Ahmet Okan yönetimindeki koro Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.
Konseri izleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, sanatçılara teşekkür ederek şef Okan'a çiçek takdim etti.
Konsere, vali yardımcısı Gürbüz Saltaş ve vatandaşlar katıldı.
