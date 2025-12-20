Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Mahur Fasıl" konseri düzenlendi

        Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosunca "Mahur Fasıl" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:41
        Tekirdağ'da "Mahur Fasıl" konseri düzenlendi
        Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosunca "Mahur Fasıl" konseri düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Ahmet Okan yönetimindeki koro Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.

        Konseri izleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, sanatçılara teşekkür ederek şef Okan'a çiçek takdim etti.

        Konsere, vali yardımcısı Gürbüz Saltaş ve vatandaşlar katıldı.

