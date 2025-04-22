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        Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları yapıldı

        Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:40
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        Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları yapıldı
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        Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona 50 sporcu katıldı.

        Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.

        Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        - Optimist genel kategori

        1- Ahmet Arel Barut

        2- Ateş Ali Bakır

        3- Boran Öden

        - Optimist junior kategori

        1- Zeynep Canaz

        2- Rüzgar Uzel

        3- Ali Dindar

        - Optimist kızlar kategorisi

        1- Zeynep Canaz

        2- Sude Destereci

        3- Duru Ateş

        - Optimist junior kızlar kategorisi

        1- Zeynep Canaz

        2- Janset Tuğan

        3- Masal Bayraktar

        - ILCA 4 kategorisi

        1- Ege Subaşı

        2- Naz Defne Genç

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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