Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde B.Ç'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine F.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
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