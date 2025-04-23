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        Tekirdağ Valiliğinden İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama:

        Tekirdağ Valiliğinden, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte panik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan ve rahatsızlık yaşayan 26 vatandaşın tedavisinin tamamlandığı, 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:59
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        Tekirdağ Valiliğinden İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama:
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        Tekirdağ Valiliğinden, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte panik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan ve rahatsızlık yaşayan 26 vatandaşın tedavisinin tamamlandığı, 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan kriz merkezinde çalışmaların koordine edildiği belirtildi.

        Vatandaşlara deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girmemeleri hususunda uyarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Hasarlı bina ihbarları değerlendirilmektedir. Panik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan ve rahatsızlık yaşayan 26 vatandaşımızın tedavileri tamamlanmış, 2 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

        Enerji arzında ve alt yapısında, doğalgaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon alt yapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir. Resmi kurumların yapacağı açıklamalara itibar ediniz. Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durumla alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlara hizmet vermektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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