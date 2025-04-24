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        Tekirdağ'da trafik park hizmete açıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince inşa edilen trafik park hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:19
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        Tekirdağ'da trafik park hizmete açıldı
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        Süleymanpaşa Belediyesince inşa edilen trafik park hizmete açıldı.

        100. Yıl Mahallesi'nde inşa edilen parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Volkan Nallar, parkta çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Nallar, aynı bölgede bisiklet ve yürüyüş yolları ile birlikte yeni bir rekreasyon alanı çalışmalarının da kısa sürede başlayacağı ifade etti.

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler de projeyi hayata geçiren Nallar ve ekibine teşekkür etti.

        Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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