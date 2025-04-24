Tekirdağ'da babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Ant Sokak'ta M.Ü. ile oğlu Y.B.Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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