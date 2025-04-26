Tekirdağ'da doğal gaz kuyularında gaz kaçağına müdahale ediliyor

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak gaz kaçağının kaynağını tespit etmek ve sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Vakıflar Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait yeni açılan iki doğal gaz kuyusundan gaz kokusu yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

–Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

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