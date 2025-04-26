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        Tekirdağ'da doğal gaz kuyularında gaz kaçağına müdahale ediliyor

        –Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 00:23 Güncelleme: 26.04.2025 - 00:23
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        Tekirdağ'da doğal gaz kuyularında gaz kaçağına müdahale ediliyor
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        –Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

        Vakıflar Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait yeni açılan iki doğal gaz kuyusundan gaz kokusu yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak gaz kaçağının kaynağını tespit etmek ve sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.

        Müdahale için kuyudaki basıncın düşmesinin beklendiği öğrenildi.

        Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

        Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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