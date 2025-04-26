Tekirdağ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde demir doğrama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde demir doğrama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Şeyhsinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.
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