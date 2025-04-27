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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:00
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde şüphe üzerine F.D'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kapaklı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine A.Ç'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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