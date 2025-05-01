Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 559 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 124 uyuşturucu hap, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

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