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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:26
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 559 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 124 uyuşturucu hap, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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