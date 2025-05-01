GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kadının bıçaklanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ş. (14) ve A.K. (27) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu İ.Ş. ile ona yardım ettikleri öne sürülen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İ.Ş, eve gelen kadını boğazından bıçakla yaralayıp, cep telefonu ve bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

İddiaya göre, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Rabia Y. (25), komşularının çocuğu İ.Ş. (14) tarafından çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle evlerine çağrıldı.

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