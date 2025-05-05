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        Tekirdağ'da yunuslar görüntülendi

        Tekirdağ'da suyun yüzeyine çıkan yunuslar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:45
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        Tekirdağ'da yunuslar görüntülendi
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        Tekirdağ'da suyun yüzeyine çıkan yunuslar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, Barbaros Mahallesi açıklarında gördüğü yunusları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Topaloğlu, AA muhabirine, her zaman böyle anların denk gelmediğini belirterek, yunusların çok güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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