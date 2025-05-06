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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

        Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği Başkanı Dr. Tuncay Murat Atal, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 08:56 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:56
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
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        Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği Başkanı Dr. Tuncay Murat Atal, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Atal ve Soytürk bir süre makamda görüştü.

        Atal, yeni kurulan derneğin amacı, kuruluş süreci ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

        Dernek başkan yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kaya, Soytürk'e kitap hediye etti.

        Vali Soytürk, ziyaret için dernek başkanı ve üyelere teşekkür ederek, derneğin kuruluşunun kente ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

        Ziyarette, dernek üyesi akademisyenler Prof. Dr. Ayşen Sina, Doç. Dr. Ökkeş Narinç, Doç. Dr. Aslıhan Kuşoğlu ve Doç. Dr. Oktay Çelik de yer aldı.

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