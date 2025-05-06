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        "Kahveci Seval" çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor

        MESUT KARADUMAN - İstanbul'da 20 yıl organizasyon işleriyle uğraştıktan sonra Tekirdağ'a yerleşen 42 yaşındaki Seval Susar, 2 yıldır işlettiği kahvehanede çalışma azmiyle müşterilerinin takdirini kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:15
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        "Kahveci Seval" çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor
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        MESUT KARADUMAN - İstanbul'da 20 yıl organizasyon işleriyle uğraştıktan sonra Tekirdağ'a yerleşen 42 yaşındaki Seval Susar, 2 yıldır işlettiği kahvehanede çalışma azmiyle müşterilerinin takdirini kazanıyor.

        Susar, İstanbul'da uzun yıllar çalıştıktan sonra şehir hayatını geride bırakarak 2 yıl önce annesinin doğduğu yer olan Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'ne yerleşmeye karar verdi.

        Mahallede bir süre tarla işleriyle uğraşan Susar, daha sonra mahallenin kahvehanesini işletmeye karar verdi.

        İlk olarak kahvehanenin dışını boyayan Susar, içine çeşitli nostaljik eşyalar yerleştirdi, yaptığı düzenlemelerle işletmesini sosyal buluşma alanına dönüştürdü.

        Önceden sadece erkeklerin kullandığı kahvehane, kadınların ve mahalleye gelen tatilcilerin de kullandığı bir işletme haline geldi.

        Sabah kahvehaneyi açarak ocağın başına geçen Susar, gün boyunca müşterilerinin siparişlerini servis ederek çalışma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

        Seval Susar, AA muhabirine, doğayla iç içe bir yerde yaşama hayalini yıllar sonra gerçekleştirdiğini söyledi.

        İstanbul'da uzun yıllar etkinliklerde organizatörlük yaptığını belirten Susar, "Uzun yıllar süren bu iş hayatımın ardından her zaman hayalini kurduğum bir yaşamı gerçekleştirmek için radikal karar aldım. Uçmakdere'de yaşamaya başladım. Burada bir köy kahvesi işletiyorum. Küçük keçi sürüm var, onlarla ilgileniyorum. Aynı zamanda zeytin işlerimizle de uğraşıyorum." dedi.

        - "Köy kahvesi sadece erkeklerin gittiği bir yer olmaktan çıktı"

        Susar, ilk aldığında işletmenin klasik köy kahvehanesi görünümünde olduğunu, yaptığı değişikliklerle burayı farklı atmosfere kavuşturduğunu dile getirdi.

        Kahvehanenin herkesin gelebildiği bir alana dönüştüğünü ifade eden Susar, "Öncelikle kahveyi renklendirdik, farklı konseptler geliştirdik. Gördüğünüz gibi bir '80'ler Odası' oluşturduk. Dış cephede de çeşitli resim çalışmaları yaptık. Amacımız, köy havasını korurken aynı zamanda kahvemize otantik görünüm ve sıcak atmosfer kazandırmaktı. İşletmemin etkisiyle köy kahvesi zamanla sadece erkeklerin gittiği bir yer olmaktan çıktı. Artık kadınlarımız da rahatlıkla gelip oturabiliyor, çayını içip sohbet edebiliyor." diye konuştu.

        Susar, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Köy dışından gelen misafirlerimizi de kahvemizde ağırlıyoruz, hatta bazen ben içerideyken gelip 'Kahveci nerede?' diye soruyorlar. 'Buyurun, benim.' dediğimde şaşırıyorlar. Benim bu işe başlamamdaki en büyük motivasyon, kadın ve erkek işi ayrımı yapmadan, bir erkek bu işi yapabiliyorsa, bir kadın da gayet güzel yapabilir diye düşünerek bu işe başladım."

        Mahallede yaşayan Şükran Meral de Susar'ın kahvehaneyi işletmeye başlamasıyla burasının havasının değiştiğini söyledi.

        Gelen herkesin kahvehaneye kadın eli değdiğini fark ettiğini belirten Meral, "Renkli camlar, iç mekanda kullanılan resimler ve daha temiz, düzenli bir ortam oluşturulmasıyla kahvenin çehresi değişti. Eskiden kadınlar kahveye neredeyse hiç uğramazdı, şimdi herkes rahatlıkla gelip çayını içebiliyor, sohbetini edebiliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Kahvehaneyi baştan sona değiştirdi"

        Ali Ozan Meral ise Uçmakdere'nin özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırlayan bir mahalle olduğundan bahsetti.

        Kahvehanenin işletmecisinin değişmesiyle insanların uğrak yeri haline geldiğini anlatan Meral, "Seval Hanım girişimci birisi ve 2 yıldır kahvehaneyi işletiyor. Eskiden daha çok erkekler geliyordu. Kahvehaneyi baştan sona değiştirdi. Antika eşyalar yerleştirdi. Nişan, doğum günü gibi etkinlikler de yapılıyor. Kahvehane köye renk kattı. Burası herkesin kullandığı yaşam alanı haline dönüştü." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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