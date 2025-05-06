Tekirdağ'da otomobilinin altında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Durumu gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında Ali Osman Ö. (52) arıza yapan otomobilini tamir etmek istedi.

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