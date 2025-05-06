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        Tekirdağ'da otomobilinin altında sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi otomobilini tamir etmek istediği esnada aracının altında kalarak öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:53 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:53
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        Tekirdağ'da otomobilinin altında sıkışan kişi hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi otomobilini tamir etmek istediği esnada aracının altında kalarak öldü.

        Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında Ali Osman Ö. (52) arıza yapan otomobilini tamir etmek istedi.

        Kriko yardımıyla havaya kaldırdığı araç bir süre sonra Ali Osman Ö'nün üzerine düştü.

        Durumu gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ali Osman Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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