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        Tekirdağ Valisi Soytürk Süleymanpaşa'da ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 08:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 08:59
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Süleymanpaşa'da ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

        Soytürk, ardından 13 Kasım Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında öğrencilerin oyunlarına eşlik eden ve derse katılan Soytürk, öğrencilerle sohbet etti.

        Soytürk, daha sonra öğretmenlerden eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretleri sırasında Soytürk'e, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve valilik Roman koordinatörü Süleyman Karatepe eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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