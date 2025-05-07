Tekirdağ'da geçen ay 93 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentte 93 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Soytürk, valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm kenti olan Tekirdağ'da tatil sezonunda yaşanacak yoğunluğa yönelik bütün tedbirlerin alındığını belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların huzuru ve güvenliği için ortaya koyduğu özverili çalışmaların, toplumsal huzurun, kamusal adaletin ve demokratik yaşamın teminatı olduğunu ifade eden Soytürk, "Geçen ay haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1042 hükümlü olmak üzere toplamda 1461 kişi yakalandı. 119 ruhsatsız silah ele geçirildi." dedi.

Soytürk, hırsızlık olaylarına karışan 84 zanlının yakalandığını, 11 şüphelinin tutuklandığını dile getirdi.

Terörle mücadele kapsamında kentte 9 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soytürk, "Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şüpheli tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olayları kapsamında ilimiz genelinde 63 operasyon gerçekleştirilmiş, 105 şüpheli yakalanmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. 18 milyon 207 bin makaron, 28 bin 870 litre kaçak içki, 657 kilogram tütün ele geçirilerek, 33 milyon 886 bin lira vergi kaybı önlendi." ifadelerini kullandı.