Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabri Özsoy idaresindeki 59 YA 478 plakalı otomobil, Buzağcı Mahallesi'nde E. K. yönetimindeki 39 ACU 830 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabri Özsoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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