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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:31
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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sabri Özsoy idaresindeki 59 YA 478 plakalı otomobil, Buzağcı Mahallesi'nde E. K. yönetimindeki 39 ACU 830 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabri Özsoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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