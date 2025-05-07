Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sabri Özsoy idaresindeki 59 YA 478 plakalı otomobil, Buzağcı Mahallesi'nde E. K. yönetimindeki 39 ACU 830 plakalı otomobille çarpıştı.

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