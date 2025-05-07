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        Tekirdağ'da "Alaeddin Yavaşca Besteleri Konseri" düzenlendi

        Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca anısına Tekirdağ'da konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:56
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        Tekirdağ'da "Alaeddin Yavaşca Besteleri Konseri" düzenlendi
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        Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca anısına Tekirdağ'da konser verildi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Neslihan Armağan yönetti.

        Öğretmenler Korosu, Armağan yönetiminde sanatçının eserlerini seslendirdi.

        Seslendirilen eserler, müzikseverler tarafından beğeni topladı. Konser sonunda, koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, konserde, Yavaşca'nın 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdığını söyledi.

        Sanatçının birbirinden değerli eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirten Karaküçük, koroya teşekkür etti.

        Konser sonunda sanatçının eşi Ayten Yavaşca ve şef Neslihan Armağan'a çiçek takdim edildi.

        Konsere, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Recep Soytürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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