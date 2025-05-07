Tekirdağ'da "Alaeddin Yavaşca Besteleri Konseri" düzenlendi

Sanatçının birbirinden değerli eserleriyle unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirten Karaküçük, koroya teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, konserde, Yavaşca'nın 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdığını söyledi.

Seslendirilen eserler, müzikseverler tarafından beğeni topladı. Konser sonunda, koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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