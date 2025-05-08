Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ergene ilçesinde durdurduğu araçta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Y. Ö'yü gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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