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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Soytürk'e ziyaret

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 08:52 Güncelleme: 09.05.2025 - 08:52
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Soytürk'e ziyaret
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dinç, Vali Soytürk ile makamda bir süre görüştü.

        Dinç, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Soytürk, Dinç'e çalışmalarında başarılar diledi.

        Dinç'e ziyaretleri sırasında Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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