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        Steroid bağımlılığı gençlerin sağlığını tehdit ediyor

        FIRAT ÇAKIR - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yakın zamanda kullanımı kontrolsüz şekilde yaygınlaşan steroidlerin (vücutta doğal olarak üretilen veya sentetik yollarla elde edilen hormon) ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:28
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        Steroid bağımlılığı gençlerin sağlığını tehdit ediyor
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        FIRAT ÇAKIR - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yakın zamanda kullanımı kontrolsüz şekilde yaygınlaşan steroidlerin (vücutta doğal olarak üretilen veya sentetik yollarla elde edilen hormon) ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini söyledi.

        Dinç, "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi için geldiği Tekirdağ'da AA muhabirine, bağımlılıkların her geçen gün farklı şekillerde karşılarına çıktıklarını ifade etti.

        Son dönemde özellikle sporcular ve vücut geliştirme ile ilgilenen kişiler tarafından kas kütlesini artırmak için kullanılan steroid hormonuna dikkati çeken Dinç, yüksek dozda steroid kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

        Günümüzde gençlerin verdiği zararları görmeksizin steroid kullandığını anlatan Dinç, "Yakın zamanda steroid kullanımının kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşması, özellikle spor salonlarında genç erkeklerde yaygınlaşması ciddi hasarlara sebep olabiliyor." dedi.

        Dinç, steroid bağımlılığının, bireylerin sürekli olarak daha iyi fiziksel görünüm ya da performans arayışıyla tekrarlayan kullanım döngüsü olduğunu vurguladı.

        - "Steroid bağımlılığı konusunda çalışmalara önem veriyoruz"

        Dinç, şunları kaydetti:

        "Steroid kullanımının vücuda yıkıcı etkisi, bazı organları fonksiyonsuz hale getirmesi, duygu durum bozukluklarına yol açması vücutta cilt ile alakalı ciddi problemlere yol açması yaygın anlamda gördüğümüz problemlerden bazıları. Hızlı şekilde kullanımının bırakılması başka problemlere yol açıyor. Yeşilay ailesi, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi steroid bağımlılığıyla da mücadele ediyor ve farkındalık yaratıyor. Steroid bağımlılığı konusunda çalışmalara önem veriyoruz. Biz konuyla alakalı çalışan uzman hocalarımızdan görüşler aldığımız detaylı dergi dosyası hazırladık. Yeşilay dergimizin Aralık sayısında bunu etraflıca ele aldık ve yayımladık. İnternette vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

        Dinç, gelecek nesillere sağlıklı bir gelecek bırakmak istediklerini bu nedenle Yeşilay'ın her türlü bağımlılıkla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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