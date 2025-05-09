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        Trakya'da "Orman Benim" Kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:05
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        Trakya'da "Orman Benim" Kampanyası kapsamında çevre temizliği yapıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkinlik düzenlendi.

        Edirne'de Musabeyli Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 80. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri çevre temizliği yaptı.

        Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, gazetecilere, Türkiye'de ve dünyada küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin yaşandığını belirtti.

        Küresel ısınmanın orman yangınları açısından risk oluşturduğunu ifade eden Subaşı, "Ormanlar milletimizin milli servetidir. ​​​​​​​Orman yangınına müdahale etmekten çok, yangının olmaması için tedbir alınması önemlidir. İnsanlarımızı bilinçlendirmektir. Bugün yaptığımız etkinlik de bunlardan bir tanesi." dedi.

        Orman çevresindeki veya içindeki çöplerin yangınlara neden olabileceğini ifade eden Subaşı, çevre temizliğinin önemine dikkati çekti.

        Konuşmanın ardından Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy ile ormancıların da katıldığı etkinlikte öğrenciler etraftaki çöpleri topladı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de Kavaklı Korusu'nda düzenlenen etkinlikte Vali Uğur Turan, protokol üyeleri ile öğrenciler çevre temizliği yaptı.

        Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, burada yaptığı konuşmada, küresel ısınma nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında temel stratejinin, yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirler olduğunu söyledi.

        Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu ifade eden Karakaya, "Yol kenarına düşüncesizce atılan bir cam şişe, sigara izmariti veya söndürülmeden bırakılan piknik ateşi ormanlarımızın felaketi olmaktadır. Bugün buradaki amacımız, Orman Benim kampanyasıyla toplum bilinci oluşturmak ve hepimize emanet edilen orman varlığımızı en iyi şekilde çocuklarımıza miras bırakmaktır." diye konuştu.

        Tekirdağ'da ise öğrenciler ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte Namık Kemal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı.

        Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde etkinlik düzenlendiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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