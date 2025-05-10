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        Genç sporcu Ada başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor

        Tekirdağ'da yaşayan 13 yaşındaki Ada Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliğiyle düzenlenen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" atletizm yarışlarında birinci olarak başarılarına yenisini ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:26
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        Genç sporcu Ada başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor
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        Tekirdağ'da yaşayan 13 yaşındaki Ada Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliğiyle düzenlenen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" atletizm yarışlarında birinci olarak başarılarına yenisini ekledi.

        Genç sporcu 9 yaşında başladığı atletizm de zamanla kendini geliştirerek yarışmalara katılmaya başladı.

        Öztürk, aldığı derelerle kendini gösterip Türkiye şampiyonalarına katıldı.

        Geçen yıl farklı kategorilerde 3 Türkiye şampiyonluğu elde eden Öztürk, bu sene de U14 Atletizm Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

        Öztürk, geçen hafta İstanbul'da düzenlenen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" atletizm yarışlarında da kendi yaş grubunda şampiyon oldu.

        Genç sporcu aldığı sonuçlar ağustos ayında Finlandiya'da düzenlenecek U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı izlemeye hak kazandı.

        Ülkesini yurt dışında temsil ederek başarılarına yenilerini eklemek isteyen Öztürk, her gün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ada Öztürk, AA muhabirine, ülkesini yurt dışında temsil ederek başarılarına yenilerini eklemek istediğini söyledi.

        Her gün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı yarışması benim için önemliydi. Orada birinci olmak hedefimdi. Yarışmada birinci olmayı başardım. Benim için gurur vericiydi. Birinci olduğum içinde 4 gün sürecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na gidip orada izleme hakkı elde ettim. Bundan sonra önümde Türkiye şampiyonası var. Orada da derece almak için çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

        Antrenör Neşe Parlak Sel de sporcusunun başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

        Sporcusunun sürekli kendisini geliştirdiğini ifade eden Sel, "Ada son katıldığı yarışta şampiyon oldu. Yine bizi sevindirdi. Aldığı dereceyle Finlandiya'ya Avrupa şampiyonasını izlemeye gidecek. Kendisi için çok önemli bir deneyim olacak. Ada, her zaman azimle çalışarak, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edecektir." diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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