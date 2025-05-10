Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

        Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlen başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.

        Poyraz nedeniyle küçük balıkçı teknelerinin denize çıkamadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gün etkili olmasını beklediklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bir baba, spor eğitmeninin otizmli çocuğuna tokat attığını iddi...
        Tekirdağ'da bir baba, spor eğitmeninin otizmli çocuğuna tokat attığını iddi...
        Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi
        Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi
        Down sendromlu Yunus Emre Pınar, korkarak başladığı yüzmede 15 madalya kaza...
        Down sendromlu Yunus Emre Pınar, korkarak başladığı yüzmede 15 madalya kaza...
        Tekirdağ'da denizde su samuru görüntülendi
        Tekirdağ'da denizde su samuru görüntülendi
        Genç sporcu Ada başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüy...
        Genç sporcu Ada başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüy...
        Otizmli çocuğa eğitmen tokadı kamerada; aile suç duyurusunda bulundu
        Otizmli çocuğa eğitmen tokadı kamerada; aile suç duyurusunda bulundu