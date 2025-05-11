Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        NKÜ'den eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'a fahri doktora ünvanı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ), eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'a fahri doktora ünvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        NKÜ'den eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'a fahri doktora ünvanı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ), eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'a fahri doktora ünvanı verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük senato salonunda düzenlenen törende, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'a Vali Soytürk ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından cübbe giydirildi, fahri doktor beratı verildi.

        Vali Soytürk, Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin önemli ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

        Şahin de İvanov'un sadece ülkesi için değil, Balkanlar ve Avrupa coğrafyası için önemli bir figür olduğunu ifade etti.

        İvanov da Türkiye ve Kuzey Makedonya ilişkilerinin derin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını, bu bağların gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından NKÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sezai Öztaş tarafından İvanov'un özgeçmişi okundu.

        Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan, Kuzey Makedonya eski İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da bir baba, spor eğitmeninin otizmli çocuğuna tokat attığını iddi...
        Tekirdağ'da bir baba, spor eğitmeninin otizmli çocuğuna tokat attığını iddi...
        Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi
        Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi
        Down sendromlu Yunus Emre Pınar, korkarak başladığı yüzmede 15 madalya kaza...
        Down sendromlu Yunus Emre Pınar, korkarak başladığı yüzmede 15 madalya kaza...