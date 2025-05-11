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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tekirdağ'da partisinin il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Tekirdağ 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:01 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:07
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tekirdağ'da partisinin il kongresine katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Tekirdağ 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Erbakan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, milletin Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesini beklediğini söyledi.

        Partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Erbakan, "Milletimizin bu güvenine ve teveccühüne inşallah layık olacağız. Yeniden Refah Partimizi layık olduğu yere, birinciliğe, iktidara milletimizle hep birlikte taşıyacağız." dedi.

        Erbakan, partisinin millete bir umut olduğunu ve yapılan son iki seçimde oy oranlarını artırdıklarını ifade etti.

        İktidara geldiklerinde borçsuz, zamsız, vergisiz bir senede 150 milyar dolarlık kaynak üreteceklerini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

        "İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200 oranında zamlar yapacağız. Çiftçinin, köylünün taban fiyatlarına yüzde 200, yüzde 300 oranında artışlar yapacağız. İsraftan, imtiyazlı holdinglerden kurtararak, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek yapacağız. Yılda 2 trilyon faiz ödemesinden kurtararak, bu imkanları millete aktararak milletin yüzünü güldüreceğiz. Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği kaldırmak için geliyoruz."

        Erbakan, iktidara geldiklerinde medya yayınlarının Türk aile yapısına uygun hale getirileceğini, evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran batıdan ithal yasaları yerli ve milli yasalarla değiştireceklerini kaydetti.

        Kongrede mevcut başkan Tuncay Çakır, yeniden İl Başkanlığına seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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