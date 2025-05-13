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        Tekirdağ'da otizmli çocuğa tokat attığı iddia edilen eğitmene adli kontrol

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa tokat attığı iddiası üzerine ifadeye çağırılan eğitmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:56
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        Tekirdağ'da otizmli çocuğa tokat attığı iddia edilen eğitmene adli kontrol
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa tokat attığı iddiası üzerine ifadeye çağırılan eğitmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrılan eğitmen E.G, ifadesinin ardından hakimliğe sevk edildi.

        Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çorlu ilçesinde yaşayan Özkan Çavuş, 10 Mayıs'ta 9 yaşındaki otizmli oğlunun spor yaptığı akademideki bir eğitmen tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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