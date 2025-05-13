Tekirdağ'da otizmli çocuğa tokat attığı iddia edilen eğitmene adli kontrol

Çorlu ilçesinde yaşayan Özkan Çavuş, 10 Mayıs'ta 9 yaşındaki otizmli oğlunun spor yaptığı akademideki bir eğitmen tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

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