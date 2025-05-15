Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da poyrazın etkisiyle zaman zaman bu tür manzaralarla karşılaştıklarını aktardı.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.

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