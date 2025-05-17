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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 39 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 39 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:41
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 39 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 39 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Aydoğdu ve Hıdırağa mahallerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 180 gram uyuşturucu, 242 uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Adreslerde bulunan 39 zanlı gözaltına alındı.

        Öte yandan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlü de yakalanarak, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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