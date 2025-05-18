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        Milli yüzücü Emre Onuş, Avrupa'da madalya hedefiyle kulaç atıyor

        MESUT KARADUMAN - Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan milli sporcu Emre Onuş, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:05
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        Milli yüzücü Emre Onuş, Avrupa'da madalya hedefiyle kulaç atıyor
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        MESUT KARADUMAN - Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan milli sporcu Emre Onuş, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor.

        Rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken bu spora ilgi duyan Emre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havuzunda antrenörlerin desteğiyle yüzmeyi öğrendi.

        Emre Onuş, kendisini geliştirdikten sonra Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalara ve Türkiye şampiyonalarına katıldı.

        Yüzmede, Orta Avrupa ülkelerinin katıldığı organizasyonda üçüncülüğü ve 6 Türkiye şampiyonluğu, ikincilik, üçüncülükleri bulunan Emre, bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda 90 madalya kazandı.

        Emre Onuş, en son Edirne'de katıldığı yarışlarda elde ettiği dereceyle milli takıma seçildi.

        Milli sporcu, Temmuz'da Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek kürsüde yer almak istiyor.

        Emre Onuş, AA muhabirine, her zaman kürsüde yer almak isteyen bir sporcu olduğunu söyledi.

        Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Emre, "Edirne'de 200 metre karışıkta açık yaşta ikinci oldum. Gençlerde şampiyon oldum. Ardından 100 kelebek yarışında da gençlerde üçüncü oldum. Edirne'de 2.04'lük derecemle Avrupa gençler barajını geçtim. Avrupa gençler antrenör barajını da geçtim. Benim için çok güzel bir yarıştı." diye konuştu.

        Emre, sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını, daha iyi dereceler hedeflediğini dile getirdi.

        - "Madalya için çabalayacağım"

        Türkiye'yi temsil edeceği için gururlu olduğunu ifade eden Emre Onuş, şunları kaydetti:

        "Şu an hazırlığımız çok daha iyi, çok daha motiveyim bu konuda. İlerleyen süreçte de madalya için çabalayacağım. Sabah ve akşam yoğun bir antrenman programımız var. Su antrenmanlarımız genellikle iki saat, kara antrenmanlarımız da en az bir buçuk saat sürüyor. Şu anki hedefim ilerleyen yarışlarda dünya gençler barajını geçmek, ardından da Avrupa'da gençlerde kürsüye çıkmak."

        Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Emre'nin her zaman kendilerini gururlandırdığını belirtti.

        Sporcusunun milli takım seçmelerinde yapmış olduğu dereceyle Avrupa gençler barajını geçerek milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandığını aktaran Saygı, "Dünya gençler barajını 40 salise gibi bir farkla kaçırdı. Bunun için tabi daha zamanımız var. Mayıs ortasına kadar bir geçerlilik tarihi var. O tarihe kadar o dereceyi elde ettiği zaman Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'na da katılmaya hak kazanacak. Bundan sonraki dönemde de çalışmalarımız bunun üzerine olacak. Dünya gençler ve Avrupa gençler şampiyonalarına hazırlanacağız. Hedeflerimizi yükselterek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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