Çorlu'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şenlik düzenlendi.

Çorlu Gençlik Merkezi bahçesinde başlayan gençlik şöleni, gençlerin ve velilerin katılımlıyla gerçekleştirildi.

Şölende resim ve robotik kodlama sergisi açıldı, akıl ve zeka oyunları, yüz boyama, dart ve mini golf etkinlikleri düzenlendi, mini konser verildi.

Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, gençlik şöleninin dolu dolu geçtiğini belirtti.

Herkesin çocuklarıyla beraber şölene katıldığını dile getiren Doğramacı, "Çok güzel bir gençlik şöleni oluyor. Herkes çocuklarıyla beraber yapılan etkinliklere katılıyor. Her yıl yapılan bu şöleni, bu yıl da yenilikler katarak devam ettiriyoruz." dedi.

Şölen kapsamındaki etkinliklerin gençlik haftası süresince devam edeceği belirtildi.

- Sarıkurt kermese katıldı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Vehbi Günaştı İlkokulu'nda düzenlenen bahar kermesine katıldı.