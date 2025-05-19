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        Tekirdağ'da asayiş

        Marmaraereğlisi ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:51
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Marmaraereğlisi ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü S.Ö. ve araçta bulunan M.T.İ gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Malkara ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde N.Ş'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine R.M.Ü'yü durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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