Tekirdağ'da asayiş
Marmaraereğlisi ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
Marmaraereğlisi ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü S.Ö. ve araçta bulunan M.T.İ gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Malkara ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde N.Ş'nin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine R.M.Ü'yü durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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