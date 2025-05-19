Tekirdağ'da gemide kalp krizi geçiren personel sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk bayraklı "Chem Leader" isimli gemide çalışan Selim Güngör (56) kalp krizi geçirdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide rahatsızlanan bir personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

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