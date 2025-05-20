Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

Ekipler tarafından daireden çıkartılan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansta tedavi edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şeyhsinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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