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        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:14
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        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Şeyhsinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından daireden çıkartılan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansta tedavi edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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