Tekirdağ'da özel çocuklar yüzmede dereceye girmek için mücadele etti

Tekirdağ'da özel çocuklar, yüzme yarışmasında dereceye girip, madalya kazanmak için kulaç attı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca, Olimpik Yüzme Havuzu'nda bölge yüzme yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 20 özel çocuk, kulaç atarak, madalya kazanmak için mücadele etti.

Çocuklar havuzda birbiriyle yarışırken aileleri de heyecanla çocuklarının mücadelesini izledi.

Yarışların ardından dereceye giren çocuklara madalya verildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Özel çocuklar için bu tür yarışların önemli bir tecrübe olduğunu aktaran Bulut, "Yarışta özel sporcularımız çok heyecanlı. Hepsi madalya alabilmek için mücadele ediyor. Burada başarılı olanlar daha sonra yapılacak değerlendirmeler sonucu Türkiye şampiyonasına katılabilecek. Yüzme özel çocuklara her açıdan çok iyi geliyor. Ailelerin çocuklarını sporla tanıştırmasını her zaman tavsiye ediyoruz." dedi.