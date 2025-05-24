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        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzmede dereceye girmek için mücadele etti

        Tekirdağ'da özel çocuklar, yüzme yarışmasında dereceye girip, madalya kazanmak için kulaç attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:57
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        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzmede dereceye girmek için mücadele etti
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        Tekirdağ'da özel çocuklar, yüzme yarışmasında dereceye girip, madalya kazanmak için kulaç attı.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca, Olimpik Yüzme Havuzu'nda bölge yüzme yarışması düzenlendi.

        Yarışmaya katılan 20 özel çocuk, kulaç atarak, madalya kazanmak için mücadele etti.

        Çocuklar havuzda birbiriyle yarışırken aileleri de heyecanla çocuklarının mücadelesini izledi.

        Yarışların ardından dereceye giren çocuklara madalya verildi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkısı olduğunu söyledi.

        Özel çocuklar için bu tür yarışların önemli bir tecrübe olduğunu aktaran Bulut, "Yarışta özel sporcularımız çok heyecanlı. Hepsi madalya alabilmek için mücadele ediyor. Burada başarılı olanlar daha sonra yapılacak değerlendirmeler sonucu Türkiye şampiyonasına katılabilecek. Yüzme özel çocuklara her açıdan çok iyi geliyor. Ailelerin çocuklarını sporla tanıştırmasını her zaman tavsiye ediyoruz." dedi.

        Yarışa katılan Mert Doğan da yüzmenin kendisine keyif verdiğini belirterek, yarışta derece almak istediğini dile getirdi.

        Down sendromlu Ömer Erdemir de yüzmeyi çok sevdiğini, yarışmada madalya kazanmak istediğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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